Ігрове кіно та візуальна реклама в Україні. В гостях подкасту режисерка Анастасія Буковська

В гостях подкасту "Про серіали та кіно" засновниця успішного вітчизняного продакшену, відома продюсерка та молода режисерка Анастасія Буковська. Разом з ведучою Наталі Тімуршиною поговорити про те, як знімають найкрутішу візуальну рекламу в Украіні та звідки беруться ідеі на створення ігрового кіно.

Слухайте Подкаст про серіали та кіно на:

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00:00 Про народження Family Production

07:00 Назад у історію. Як розвивалася аудіо – візуальна украінська реклама.

10:00 Улюблені кейси та виклики – як украінська команда знімає круту рекламу для всесвітньо відомих брендів Diesel. Dior. Swarovski.

16:00 Що залишається за кадром зйомок: лютий мороз та ванна з желе

30:00 Бульмастиф / Bullmastiff (реж. Анастасія Буковська) про зйомки фільму. Кінорежисуру й ігровий дебют.

40:00 Найпопулярніші питання у кіновиробництві.

45:00 Про фестиваль "Молодість" та роботу на карантині.

50:00 Що радить подивитися успішна продюсерка-режисерка Анастасія Буковська

58:00 Рубрика "Кінобінокль" гра – тест з гостем

"Наскільки шалена" – Анастасія Буковська