Ігрове кіно та візуальна реклама в Україні. В гостях подкасту режисерка Анастасія Буковська

В гостях подкасту "Про серіали та кіно" засновниця успішного вітчизняного продакшену, відома продюсерка та молода режисерка Анастасія Буковська. Разом з ведучою Наталі Тімуршиною поговорити про те, як знімають найкрутішу візуальну рекламу в Украіні та звідки беруться ідеі на створення ігрового кіно.
Слухайте Подкаст про серіали та кіно на:
Apple Podcasts – https://cutt.ly/klPrWkt
Google Podcasts – https://cutt.ly/olPrSlU
SoundCloud – https://soundcloud.com/segodnya_ua
00:00 Про народження Family Production
07:00 Назад у історію. Як розвивалася аудіо – візуальна украінська реклама.
10:00 Улюблені кейси та виклики – як украінська команда знімає круту рекламу для всесвітньо відомих брендів Diesel. Dior. Swarovski.
16:00 Що залишається за кадром зйомок: лютий мороз та ванна з желе
30:00 Бульмастиф / Bullmastiff (реж. Анастасія Буковська) про зйомки фільму. Кінорежисуру й ігровий дебют.
40:00 Найпопулярніші питання у кіновиробництві.
45:00 Про фестиваль "Молодість" та роботу на карантині.
50:00 Що радить подивитися успішна продюсерка-режисерка Анастасія Буковська
58:00 Рубрика "Кінобінокль" гра – тест з гостем
"Наскільки шалена" – Анастасія Буковська