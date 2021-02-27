Кіно на вихідні! Свіжий комедійний хоррор про полювання на наречену

Кіно на вихідні! Убивча наречена. Огляд фільму жахів "Я йду тебе шукати". Свіжий комедійний хоррор про полювання на наречену. Сатирична і брутальна комедія "Я йду тебе шукати" продовжує тему, заявлену в прислів‘і: "Хорошу справу браком не назвуть" – але не зациклюється на ній- бо потрібно ще приберегти патрони для інших мішеней.

В цьому випуску Подкасту про серіали та кіно говоримо про такий жанр кіно – як хоррори. Дізнаємося, які фільми жахів люблять украінці – опитування провела ведуча подкасту Наталія Тімуршина у соцмережі. Та який украінський фільм, потрапив у топ найстрашнійших- що склав New York Times.

Слухайте Подкаст про Серіали та кіно на:

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00:00 – Чому саме кіно "Йду тебе шукати" на вихідні?

01: 00 – Самара Уівінг та іі схожість з Марго Роббі

02: 00 – Про що це кіно?

03: 00 – Головна героіня – Грейс. Хто вона така?

04: 00 – Гра у хованки

05: 00 – Ідея "мисливець – жертва" у кіно

07: 00 – Переваги стрічки "Я йду тебе шукати"

08: 00 – У чому треш та хто грає?

09: 00 – Про кіно – однією фразою

11:00 – Рейтинг кращих фільмів жахів за історію кінематографа

12: 00 – Украінська стрічка, яку назвали "незвичайним надприродним трилером"

14:00 – Народний рейтинг улюблених хоррорів.

17: 00 – Сайлент Хілл та Чужий проти хижака