Кіно на вихідні! Свіжий комедійний хоррор про полювання на наречену

Кіно на вихідні! Убивча наречена. Огляд фільму жахів "Я йду тебе шукати". Свіжий комедійний хоррор про полювання на наречену. Сатирична і брутальна комедія "Я йду тебе шукати" продовжує тему, заявлену в прислів‘і: "Хорошу справу браком не назвуть" – але не зациклюється на ній- бо потрібно ще приберегти патрони для інших мішеней.
В цьому випуску Подкасту про серіали та кіно говоримо про такий жанр кіно – як хоррори. Дізнаємося, які фільми жахів люблять украінці – опитування провела ведуча подкасту Наталія Тімуршина у соцмережі. Та який украінський фільм, потрапив у топ найстрашнійших- що склав New York Times.
Слухайте Подкаст про Серіали та кіно на:
Apple Podcasts – https://cutt.ly/klPrWkt
Google Podcasts – https://cutt.ly/olPrSlU
SoundCloud – https://soundcloud.com/segodnya_ua
00:00 – Чому саме кіно "Йду тебе шукати" на вихідні?
01: 00 – Самара Уівінг та іі схожість з Марго Роббі
02: 00 – Про що це кіно?
03: 00 – Головна героіня – Грейс. Хто вона така?
04: 00 – Гра у хованки
05: 00 – Ідея "мисливець – жертва" у кіно
07: 00 – Переваги стрічки "Я йду тебе шукати"
08: 00 – У чому треш та хто грає?
09: 00 – Про кіно – однією фразою
11:00 – Рейтинг кращих фільмів жахів за історію кінематографа
12: 00 – Украінська стрічка, яку назвали "незвичайним надприродним трилером"
14:00 – Народний рейтинг улюблених хоррорів.
17: 00 – Сайлент Хілл та Чужий проти хижака