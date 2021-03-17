Серіали, які радить подивитися телеведучий каналу "Україна24"

Гість Подкасту про серіали та кіно – ведучий телеканалу Україна та Україна 24 – Максим Сікора. Разом з Наталією Тімуршиною поговорили про серіали, вподобання відомого тележурналіста країни, чим цікаві нові серіали та де іх шукати.
Слухайте Подкаст про серіали та кіно на:
Apple Podcasts – https://cutt.ly/klPrWkt
Google Podcasts – https://cutt.ly/olPrSlU
SoundCloud – https://soundcloud.com/segodnya_ua
00:00 – Чому, на думку, телеведучого Максима Сікори – людям цікаві серіали
07:00 – Серіали, які радить подивитись Макс Сікора: "Королівство" з Френком Грілло, "Будинок з прислугою" М. Найта Ш‘ямалана
12:20 – Хвилинка новин! "вакансія мріі: професійний переглядач. Дивитися серіали та заробляти!"
15:00 – Огляд нових серіалів від Максима Сікори
20:00 – Улюблені серіали Макса Сікори. Розбираємо "Два з половиною чоловіка" та "Сини анархіі"
24:00 – Хто такий О Джей Сімпсон?
27:00 – Де шукати цікаві серіали?
35:00 – Украінські серіали. Чим цікавий "Гетьман"
40:00 – Вдала психоделіка "Leftovers"
42:00 – Ексклюзивно! тест- гра для Максима Сікори: "Вгадай серіал за цитатою"