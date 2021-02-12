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Черкаси: Ялта на Дніпрі та справжнє місто каштанів

Черкаси: Ялта на Дніпрі та справжнє місто каштанів

Місцеві в курсі
Анастасія Бобкова
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00:23:47
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Чому Черкаси обов’язково варто відвідати любителям походів із палатками та кайтсерфінгістам, навіщо йти до місцевого Пагорба Слави та де шукати троянди та каштани кращі за столичні? Про все це у новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" говоримо з ведучої шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлією Галушкою.

Слідкуйте за Настею в інстаграмі та фоловте Юлію Галушку.

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01:26 – Свято-Михайлівський Кафедральний собор – один з найбільших в Україні. Чому відвідувати варто не всім

02:30 – Широке Дніпро в Черкассах. Де краще всього насолодитися краєвидами

03:40 – Розваги на Дніпрі: від бьордвотчінгу в заказнику до кайтсерфінгу

05:00 – Береги Черкаського водосховища – ідеальне місце для відпочинку з наметами?

08:30 – Архітектура Черкас: що варто побачити

10:00 – Ідеальне місце для одруження

13:00 – Київ не місто каштанів?

14:30 – Долина троянд без троянд та найкращі місця для споглядання заходів сонця

16:40 – Черкаська Батьківщина-Мати і чому її варто побачити

18:30 – Юлія Галушка – про улюблене місце в Черкасах

20:00 – Найінстаграмніші місця Черкас

21:45 – Чому Черкаси – це "Ялта на Дніпрі"

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