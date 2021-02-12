Черкаси: Ялта на Дніпрі та справжнє місто каштанів

Чому Черкаси обов’язково варто відвідати любителям походів із палатками та кайтсерфінгістам, навіщо йти до місцевого Пагорба Слави та де шукати троянди та каштани кращі за столичні? Про все це у новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" говоримо з ведучої шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлією Галушкою.
Слідкуйте за Настею в інстаграмі та фоловте Юлію Галушку.
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01:26 – Свято-Михайлівський Кафедральний собор – один з найбільших в Україні. Чому відвідувати варто не всім
02:30 – Широке Дніпро в Черкассах. Де краще всього насолодитися краєвидами
03:40 – Розваги на Дніпрі: від бьордвотчінгу в заказнику до кайтсерфінгу
05:00 – Береги Черкаського водосховища – ідеальне місце для відпочинку з наметами?
08:30 – Архітектура Черкас: що варто побачити
10:00 – Ідеальне місце для одруження
13:00 – Київ не місто каштанів?
14:30 – Долина троянд без троянд та найкращі місця для споглядання заходів сонця
16:40 – Черкаська Батьківщина-Мати і чому її варто побачити
18:30 – Юлія Галушка – про улюблене місце в Черкасах
20:00 – Найінстаграмніші місця Черкас
21:45 – Чому Черкаси – це "Ялта на Дніпрі"