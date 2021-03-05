Чернівці: місто легенд, куди хочеться повертатися

"Український Париж", "Український Відень", місто, де знаходиться "Український Гоґвордс"... Як тільки не називають Чернівці за шарм та таємничість, за величну архітектуру та затишні вулички. У новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" говоримо про місто легенд з чернівчанкою, ведучою телеканалу "Україна 24", Оленою Цинтилою.
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03:00 – Легенди Чернівецького університету: навіщо з населення збирали яйця та де знайти дзеркало, яке омолоджує
10:42 – Про затишок провулків та двориків й боротьбу влади з розвішаною білизною
13:00 – Вулиця Ольги Кобилянською: променад, без якого не можна обійтись в Чернівцях
15:00 – Історія головної вулиці міста, або чи правда, що бути двірником в стародавніх Чернівцях було престижно
16:00 – Пам’ятники трояндовому букету та невідомому чернівчанину: чому їх варто побачити
18:00 – Чернівці місцевих: які нетуристичні місця не залишать байдужим
21:30 – Розкриваємо таємне місце, де можна "смакувати" Чернівці на повну
23:30 – Про мудрість з букіністичного магазину
24:30 – Місце, де зупинився час
25:53 – Легендарна бруківка та її історія
28:35 – Чому в Чернівцях просто в центрі міста – в’язниця
31:00 – Моторошні легенди Чернівців
33:00 – Чернівці – місто різних культур