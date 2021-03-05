Чернівці: місто легенд, куди хочеться повертатися

"Український Париж", "Український Відень", місто, де знаходиться "Український Гоґвордс"... Як тільки не називають Чернівці за шарм та таємничість, за величну архітектуру та затишні вулички. У новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" говоримо про місто легенд з чернівчанкою, ведучою телеканалу "Україна 24", Оленою Цинтилою.

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03:00 – Легенди Чернівецького університету: навіщо з населення збирали яйця та де знайти дзеркало, яке омолоджує

10:42 – Про затишок провулків та двориків й боротьбу влади з розвішаною білизною

13:00 – Вулиця Ольги Кобилянською: променад, без якого не можна обійтись в Чернівцях

15:00 – Історія головної вулиці міста, або чи правда, що бути двірником в стародавніх Чернівцях було престижно

16:00 – Пам’ятники трояндовому букету та невідомому чернівчанину: чому їх варто побачити

18:00 – Чернівці місцевих: які нетуристичні місця не залишать байдужим

21:30 – Розкриваємо таємне місце, де можна "смакувати" Чернівці на повну

23:30 – Про мудрість з букіністичного магазину

24:30 – Місце, де зупинився час

25:53 – Легендарна бруківка та її історія

28:35 – Чому в Чернівцях просто в центрі міста – в’язниця

31:00 – Моторошні легенди Чернівців

33:00 – Чернівці – місто різних культур