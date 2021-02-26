Гори, море та ностальгія. Випуск, в якому зізнаємося у любові Криму

26 лютого 2014 року в Криму відбувся один із наймасовіших мітингів за територіальну цілісність України. Цієї ж ночі владні будівлі захопили "зелені чоловічки". Цього дня, через сім років, ми вирішили пригадати найулюбленіші місця в Криму та розповісти історії про подорожі півостровом. Гостею кримського випуску подкасту "Місцеві в курсі" стала кримчанка Еміне.

Слідкуйте за Настею: www.instagram.com/nastya.pt

Інстаграм Еміне: https://www.instagram.com/emine_sherfe/

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01:00 – Як можна жити в Криму 25 років та не переставати дивуватися

02:30 – Євпаторія та Марсіанське озеро – найулюбленіші місця кримчанки Еміне

03:30 – Бахчисарай – кримськотатарська столиця Криму

06:30 – Мангуп-Кале – старовинне місто у скелі та дивовижна природа навколо

10:40 – Де Крим туристичний, а де – справжній?

13:15 – Де можна побачити автентичний Крим

17:30 – ТОП-5 найкрасивіших місць Криму за версією Еміне

20:00 – Розкриваємо місцезнаходження райского пляжу в Криму

22:00 – За чим кримчанка сумувала без Криму

23:30 – Як змінився Крим за сім років

28:00 – Обговорюємо кримський курортний сервіс

32:00 – Спогади про Ай-Петрі та рецепт, як відчути Крим в Києві

37:00 – Про українську мову в Криму