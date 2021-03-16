Маріуполь: море, війна та легенди

Місто, де сплелися різні культури та національності. У новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" говоримо про Маріуполь, рідне місто ведучого телеканалу "Україна 24" Олексія Бурлакова. Які пляжі найкращі та звідки видно порт? Чому маріупольці не вважають себе мешканцями Донбасу та як місто оговтується після окупації? Про все це – у новому епізоді подкасту.

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01:40 – Краєзнавчий, історії греків чи сучасного мистецтва? Які музеї варто відвідати в Маріуполі

04:00 – Маріупольська мечеть Сулеймана і Роксолани: чому туди варто завітати

05:45 – Де в Маріуполі насолодитися морськими краєвидами і чи планувати літній відпочинок там?

09:00 – Говоримо про Маріупольський порт та звідки за ним можна спостерігати

13:00 – Куди піти у Маріуполі: рекомендації Олексія Бурлакова

17:00 – "Warless City. Біля війни". Обговорюємо книгу Олексія Бурлакова про Маріуполь на початку війни

18:30 – Як живуть люди за лічені кілометри до лінії вогню

23:00 – "Маріуполь – не Донбас" Чому місцеві не вважають себе частиною Донеччини

24:35 – Де можна дізнатися про культуру Приазов’я та чому не варто нехтувати послугами екскурсоводів

27:00 – Про місцеві прикмети, легенди та забобони