Модернізм та фестивалі: що крім замку цікаво у Луцьку

"Луцьк – місто на один день" – таке враження може скластися в багатьох людей, що збираються у подорож на Волинь і планують цілий день провести у замку Любарта. Лучанка Ольга Гордійчук, гостя нового випуску подкасту "Місцеві в курсі" розказала куди ще варто піти, щоб провести чудовий вікенд, повний незабутніх вражень.

Слідкуйте за Настею в інстаграмі та фоловте Ольгу Гордійчук.

Підписуйтесь на "Місцеві в курсі" на Apple Podcasts, Google Podcast та SoundCloud

Пишіть нам про свої рідні міста на podcasts@segodnya.ua

02:41 – Історичний Луцьк та місто архітектури модернізму: що подивитися окрім замку

05:10 – Тур луцьким підземеллям (та де його можна відвідати онлайн)

06:30 – Найцікавіші екскурсії в Луцьку

08:00 – Музей сучасного мистецтва Корсаків – чи варто йти

09:30 – Новий тренд луцького туризму – прогулянки на човнах

11:30 – Як радянська забудова змінила історичний Луцьк

13:55 – Найбільше розчарування туриста у Луцьку – будинок-вулик

15:00 – Куди піти з дітьми у Луцьку

17:00 – Луцьк – місто українського року та драйвових фестивалів

18:35 – Етнофест трьох континентів. Чому варто його відвідати