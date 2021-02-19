Модернізм та фестивалі: що крім замку цікаво у Луцьку

"Луцьк – місто на один день" – таке враження може скластися в багатьох людей, що збираються у подорож на Волинь і планують цілий день провести у замку Любарта. Лучанка Ольга Гордійчук, гостя нового випуску подкасту "Місцеві в курсі" розказала куди ще варто піти, щоб провести чудовий вікенд, повний незабутніх вражень.
Слідкуйте за Настею в інстаграмі та фоловте Ольгу Гордійчук.
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02:41 – Історичний Луцьк та місто архітектури модернізму: що подивитися окрім замку
05:10 – Тур луцьким підземеллям (та де його можна відвідати онлайн)
06:30 – Найцікавіші екскурсії в Луцьку
08:00 – Музей сучасного мистецтва Корсаків – чи варто йти
09:30 – Новий тренд луцького туризму – прогулянки на човнах
11:30 – Як радянська забудова змінила історичний Луцьк
13:55 – Найбільше розчарування туриста у Луцьку – будинок-вулик
15:00 – Куди піти з дітьми у Луцьку
17:00 – Луцьк – місто українського року та драйвових фестивалів
18:35 – Етнофест трьох континентів. Чому варто його відвідати