Не тільки Дніпро, проспект та козацька слава. Епізод про неймовірне Запоріжжя

Це місто відоме Хортицею, Запорозькою Січчю та широким непрохідним Дніпром. Ви точно знаєте, що там є Дніпрогес та дуже багато заводів. А чого ви, скоріш за все, не знаєте про Запоріжжя – це старі менонітські поселення, унікальна архітектура Соцміста, смачна їжа та цікаві музеї. У новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" про своє рідне місто розповідають журналістка Настя Бобкова та блогерка Катя Маркова.

Слідкуйте за Настею: www.instagram.com/nastya.pt

Сторінка Каті Маркової: https://www.instagram.com/markova_ua/

Роман Акбаш: https://www.facebook.com/roman.akbash

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01:00 – Про Хортицю і те, чому її дійсно не можна не побачити

05:30 – Які конкретно місця варто відвідати на Хортиці

09:00 – Про недоліки транспортної системи Запоріжжя

10:30 – Актив на Дніпрі: як на каяках дійти до порогів та Дніпрогесу

12:40 – По маршруту українських тревел-блогерів

14:00 – Музей "Фаетон" – унікальна експозиція мотоциклів, автомобілів та військової техніки

15:30 – Радянська архітектура з ідеєю – Соцмісто в Запоріжжі

18:12 – Місце променаду: говоримо про проспект Соборності

21:55 – Гастротуризм в Запоріжжі – хороша ідея

26:00 – ТОП найінстаграмніших місць Запоріжжя

29:00 – Настя про маловідоме історичне місце та справжній замок, в якому можна одружитися

31:00 – Легенда Соцміста – круглий будинок