Одеса – місто котів, моря та особливого колориту

Одеса – одне з найхаризматичніших міст України. Воно має унікальні традиції, власні говірки та неповторний колорит. Як сповна насолодитися подорожжю в Одесу, куди піти, щоб відчути настрій міста та які пляжі обирають місцеві? Про все це говоримо з легендою спортивної журналістики України, одеситом Євгеном Зінченком.

Слідкуйте за Настею: www.instagram.com/nastya.pt

Сторінка Євгена Зінченка: https://www.instagram.com/yevgenzinchenko/

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01:59 – В Яку пору року краще їхати в Одесу

07:30 – Одеса місцевих: куди варто піти, щоб відчути одеський настрій

08:30 – Про мандри одеськими дворами та бродячих котів

11:00 – Про колорит та де його шукати

13:42 – Куди піти на справжній одеський ринок (і це не Привоз)

14:20 – Навіщо йти на море зрання

15:40 – Смак Одеси: що де та як треба скуштувати

18:10 – Вчимося їсти одеську тюлечку

20:10 – Секрети смачної морської їжі від мами Євгена Зінченка

25:35 – Деволанівський узвіз – місце з унікальним краєвидом

26:15 – Євген Зінченко розказав де знаходиться справжній "Тещин міст"

29:00 – Про легендарні одеські катакомби

31:30 – Євген Зінченко розказав на які пляжі в Одесі ходять місцеві

36:40 – Найінстаграмніші місця Одеси