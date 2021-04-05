Одеса – місто котів, моря та особливого колориту

Одеса – одне з найхаризматичніших міст України. Воно має унікальні традиції, власні говірки та неповторний колорит. Як сповна насолодитися подорожжю в Одесу, куди піти, щоб відчути настрій міста та які пляжі обирають місцеві? Про все це говоримо з легендою спортивної журналістики України, одеситом Євгеном Зінченком.
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Сторінка Євгена Зінченка: https://www.instagram.com/yevgenzinchenko/
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01:59 – В Яку пору року краще їхати в Одесу
07:30 – Одеса місцевих: куди варто піти, щоб відчути одеський настрій
08:30 – Про мандри одеськими дворами та бродячих котів
11:00 – Про колорит та де його шукати
13:42 – Куди піти на справжній одеський ринок (і це не Привоз)
14:20 – Навіщо йти на море зрання
15:40 – Смак Одеси: що де та як треба скуштувати
18:10 – Вчимося їсти одеську тюлечку
20:10 – Секрети смачної морської їжі від мами Євгена Зінченка
25:35 – Деволанівський узвіз – місце з унікальним краєвидом
26:15 – Євген Зінченко розказав де знаходиться справжній "Тещин міст"
29:00 – Про легендарні одеські катакомби
31:30 – Євген Зінченко розказав на які пляжі в Одесі ходять місцеві
36:40 – Найінстаграмніші місця Одеси