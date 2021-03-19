Умань: місто музики, природи та хасидизму

Цілі хасидські квартали, написи на івриті на унікальний дендропарк Софіївка, що є одним з семи чудес України – все це про Умань. Місто, якому більше 400 років, приваблює туристів різних віросповідань. Що варто відвідати обов’язково, а повз що можна пройти без докорів сумління? Чи варто їхати в Умань на Рош Ха-Шана, коли туди з’їжджаються сотні тисяч хасидів? Про все це в новому епізоді подкасту "Місцеві в курсі" говоримо з уманчанином Стасом Прудким.
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01:30 – Парк Софіївка: легенда Умані, яку не можна не побачити
03:20 – Катання човном по підземній річці Ахеронт – чи дійсно це так захоплююче?
05:12 – Водна романтика Софіївки
07:10 – Про паломництва хасидів та могилу рабі Нахмана
08:30 – Чи варто їхати в Умань в час святкування Рош Ха-Шана?
10:00 – Легенди підземелля Василіанського монастиря
14:00 – Фонтани з відеопроекцією в Умані кращі за вінницькі?
15:20 – Центр міста та музичний колорит міста
18:30 – Про будинок-музей Надії Суровцової та чому варто відвідувати музеї такого типу
22:30 – Найінстаграмніші місця в Умані