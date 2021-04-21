Вінниця: місто, яке залишається в серці

Що ви знаєте про Вінницю окрім того, що там є Roshen? Це затишне місто має ще багато приводів підкорити серця українських туристів. Всі ці приводи журналістка Настя Бобкова обговорила з власним кореспондентом новин "Сьогодні" на каналі Україна Олексієм Керманом.

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01:30 – Водонапірна вежа в центрі міста – місце побачень та ранкового затишку

04:25 – Музей-садиба Пирогова – тихий парк для роздумів та справжнісінький мовзолей

07:00 – Турпрограма навколо Roshen – чи цікаво дивитися за виробництвом цукерок та чи такі вже цікаві фонтани

12:00 – Прогулянка вулицями міста: куди варто завітати

16:30 – Тур велосипедом: чому для подорожі Вінницею дійсно варто взяти напрокат байк

18:30 – В яку пору року краще їхати до Вінниці

22:50 – Про особливості транспортної інфраструктури

27:50 – Олексій розповідає про топ місць, які не можна пропустити