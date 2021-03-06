Екологічні проблеми на початку весни. Чому 8 Березня шкодить довкіллю?

В цьому випуску подкасту "Клімат-контроль" ми говоримо про "повстанців проти вимирання", дарування квітів на 8 Березня, сніг взимку, кліматичні аномалії та що з цим робити. В гостях Григорій Колодяжний координатор руху Extinction Rebellion Україна.

Весна прийшла, а з нею почались традиційні екологічні сезонні проблеми. Ведучий подкасту Ігор Сумлєнний та координатор руху Extinction Rebellion Україна Григорій Колодяжний поговорили про спалення листя, альтернативу дарування квітів, проблеми діяльності кліматичних активістів, які погодні аномалії дійшли до українських регіонів та чи можливо в Україні на це вплинути.

Про діяльність Extinction Rebellion Україна можна дізнатись тут – https://cutt.ly/gzuo4Yi

Слухайте "Клімат-контроль на Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj, Google Podcasts – https://cutt.ly/SzuomEJ, SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE

00:30 – Чим займається рух Extinction Rebellion та рух Leave no trace?

04:00 – Чому важливо звертати увагу на екологічні проблеми саме на початку весни?

07:00 – Наскільки зривання і продаж червонокнижних рослин, первоцвіту являється серйозною проблемою?

08:00 – Як покупка і дарування квітів на 8 Березня впливає на довкілля?

10:15 – Чи є альтернатива даруванню квітів на 8 Березня, щоб зробити гарний подарунок і зберегти природу?

12:30 – Те, що зараз швидко розтанув сніг після закінчення календарної зими – це добре?

18:40 – Які регіональні кліматичні проблеми є в Україні весною?

23:50 – Чи важко розказувати людям про кліматичні проблеми? Як вони реагують на це?

26:30 – Що наші слухачі можуть зробити вже сьогодні, щоб наносити менше шкоди довкіллю?