Екологія vs Covid-19: хто переможе?

У новому випуску подкасту Клімат-Контроль, екоактивіст Ігор Сумлєнний та журналістка Наталі Тімуршина поговорили про вплив пандеміі коронавірусу на навколишнє середовище.

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Що у випуску:

00:00 – Коронавірус та екологія: про погане та хороше.

05:00 – Захисні однаразові маски та медичні відходи: як вони утилізуються у світі, а як в Україні.

10:00 – Про нові дослідження, нові еко-проблеми, їх вплив на довкілля в умовах епідемії Covid-19 в Україні та в світі.

22:00 – Зв’язок екосистем та вірусних хвороб.

30:00 – Що принесуть короновірусні зміні?

40:00 – Карантин – це можливість навчитися жити екологічно?

46:00 – Тест – гра: Чи врятує планету Ігор Сумлєнний?