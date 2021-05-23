Тема нового випуску подкасту Клімат-Контроль "Філософія Zero Waste: як залишати після себе нуль відходів". Ведучі – кліматичний активіст Ігор Сумлєнний та журналістка Наталія Тімуршина поговорили про основи сортування сміття та екоініціативи у світі.

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Що у випуску:

03:30 – Головні принципи концепції "Нуль відходів".

06:30 – Про основи сортування, станції переробки в українських містах та еко-ініціативи у світі.

17:40 – Тренд на безвідходне виробництво та чому усвідомлене споживання – це модно.

21:00 – Практичні поради від досвідченого спікера Ігоря Сумлєнного.

24:00 – Експеримент Наталі Тімуршиної.

31:30 – Тест – гра "Екосвідомість. Чи знаємо ми як правильно сортувати сміття?"