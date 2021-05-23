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Філософія Zero Waste: як залишати після себе нуль відходів

Філософія Zero Waste: як залишати після себе нуль відходів

Клімат-контроль
Наталія ТімуршинаІгор Сумлєнний
00:00:00
00:41:31
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Тема нового випуску подкасту Клімат-Контроль "Філософія Zero Waste: як залишати після себе нуль відходів". Ведучі – кліматичний активіст Ігор Сумлєнний та журналістка Наталія Тімуршина поговорили про основи сортування сміття та екоініціативи у світі.

Слухайте "Клімат-контроль на

Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj;

Google Podcasts – https://cutt.ly/tzDkYSY;

SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

Що у випуску:

03:30 – Головні принципи концепції "Нуль відходів".

06:30 – Про основи сортування, станції переробки в українських містах та еко-ініціативи у світі.

17:40 – Тренд на безвідходне виробництво та чому усвідомлене споживання – це модно.

21:00 – Практичні поради від досвідченого спікера Ігоря Сумлєнного.

24:00 – Експеримент Наталі Тімуршиної.

31:30 – Тест – гра "Екосвідомість. Чи знаємо ми як правильно сортувати сміття?"

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