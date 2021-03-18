Кліматична політика та кліматична освіта. В гостях подкасту "Клімат-контроль" Артур Саркісян

У цьому випуску подкасту "Клімат-контроль" ми говоримо про кліматичну політику, як один з важливих сучасних напрямків діяльності держав. А також про кліматичну освіту, як метод вирішення багатьох сучасних кліматичних та екологічних проблем. В гостях еко-активіст Артур Саркісян.

Зараз все частіше можна зустріти такий вираз як "кліматична політика". Що це таке і як ми можемо впливати на такі глобальні процеси? Ведучий подкасту Ігор Сумлєнний та кліматичний активіст руху Fridays For Future Артур Саркісян поговорили про кліматичну політику на Заході та в Україні, проблеми розвинутих країн по вирішенню кліматичної кризи, кліматичну освіту як один з важливих кроків для розвитку суспільства, де взяти на неї гроші в дефіцитному бюджеті та що заважає впровадженню цієї ініціативи?

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00:40 – Що таке рух Fridays For Future, чим займається і які його цілі?

02:25 – В чому важливість формування та впровадження кліматичної політики?

04:25 – Як кліматична політика реалізується на прикладі розвинутих країн?

07:10 – Що таке кліматична освіта?

08:50 – Як кліматична освіта реалізується в країнах Заходу?

10:20 – Які ресурси необхідні для запровадження кліматичної освіти в школах та університетах?

12:00 – З якими труднощами стикаються активісти, коли намагаються донести важливість кліматичної освіти до влади?

14:20 – Чи влада розуміє важливість кліматичної освіти?

16:20 – Де можна взяти кошти на кліматичну освіту, якщо у нас дефіцитний бюджет?

18:30 – Чи українська система освіти дасть виконати свою важливу роль кліматичній освіті?

20:10 – Чи є якісь сили, які зацікавлені в тому, щоб заважати впровадженню цієї освіти?

22:10 – Що буде, якщо не впровадити кліматичну освіту?

24:40 – Що наші слухачі можуть зробити вже сьогодні, щоб допомогти у запровадженні кліматичної освіти?

26:40 – Що можна порадити почитати, щоб розібратись в темі кліматичної освіти, кліматичної кризи?