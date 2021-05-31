Кліматична криза. Чому катастрофа відбувається саме зараз?

Ведучі випуску еко-активіст Ігор Сумлєнний та журналістка Наталі Тімуршина поговорили про зміну клімату та про те, як у світі та в Україні намагаються вирішити кліматичну кризу.

Слухайте "Клімат-контроль на

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00:00 – Чому кліматична катастрофа відбувається саме зараз?

01:30 – Чи існує глобальне потепління?

03:00 – Про вплив людства на клімат Землі.

09:00 – Що відбувається у теплих країнах?

12:30 – Якщо вода в океані піднімиться на 1 метр, то що буде?

16:00 – Як політики в світі та в Україні намагаються щось зробити для подолання кліматичної кризи?

20:30 – Чи готова Україна скорочувати викиди парникових газів?

23:00 – Як захистити та зберегти клімат на Землі?

29:00 – Страйкуй! Кохай! Клімат захищай!