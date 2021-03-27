Приберемо нашу планету разом. В гостях подкасту "Клімат-контроль" Юлія Мархель

У цьому випуску подкасту "Клімат-контроль" ми говоримо про всесвітнє прибирання як один з ефективних методів подолання сміттєвої проблеми. Та що заважає ефективно його проводити, особливо під час карантину. В гостях Юлія Мархель.

З кожним роком більш актуальною стає проблема забруднення наших міст різним сміття. Чому так відбувається і що з цим робити? Ведучий подкасту Ігор Сумлєнний та президент Громадської Організації "Всеукраїнський молодіжний рух "Let’s do it, Ukraine" Юлія Мархель поговорили про всесвітнє прибирання, як воно проходить в Україні, плоггінг, як спам впливає на екологічну ситуацію, "Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку" та скільки грошей ми насправді просто викидаємо разом зі сміттям.

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00:40 – Що таке "Let’s do it, Ukraine", чим займається організація, які її цілі?

03:50 – Чому люди засмічують нашу Землю?

05:15 – Як всесвітнє прибирання проходить в інших країнах світу?

06:50 – Що таке плоггінг та наскільки це явище розвинуте в Україні?

08:15 – Які фактори впливають на чистоту в містах?

10:05 – Які вже є видимі результати від цієї кампанії як у світі, так і в Україні?

11:40 – Як введення червоних карантинних зон вплинуло на проведення щорічного прибирання?

14:35 – З якими труднощами стикаються організатори прибирання в Україні та в світі?

18:15 – Чи є якась серйозна допомога з боку влади різних рівнів?

19:40 – Що буде, якщо кампанія з прибирання просто зупиниться?

22:10 – Прибирання та штрафи є методами вирішення проблеми засмічення?

24:15 – Що таке "Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку"?

27:10 – Що можна вже сьогодні зробити, щоб зробити нашу планету чистішою?

28:45 – Яку ресурси можна порадити, щоб краще розібратись в темі сміття і прибирання?