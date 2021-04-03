Чому ми дихаємо поганим повітрям у великих містах? В гостях подкасту "Клімат-контроль" Олег Савицький

Повітря в наших містах з кожним роком стає все гіршим. І це відчувають навіть найвпливовіші політики. Чому ж цю проблему не вирішують? Ведучий подкасту Ігор Сумлєнний та співзасновник громадської організації "Єдина Планета", фахівець з енергетики та охорони довкілля Олег Савицький поговорили про парниковий ефект, незаконне спалювання листя, смог у додатку "Погода", забруднення повітря, хто у цьому винен, чи зашкодить вирішення проблеми нашій економіці та чому людям байдуже на те, що вони дихають поганим повітрям.

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Екологічний чат-бот для моніторингу інформації про довкілля України – https://t.me/SaveEcoBot

Чому громадяни України страждають від забруднення повітря, а ситуація не змінюється? – https://ecoaction.org.ua/ukraini-potriben-dostup-do-info.html

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00:40 – З чого складається повітря, яким ми дихаємо в наших містах?

01:30 – Що таке парникові гази, парниковий ефект і як вони впливають на якість повітря?

03:30 – Чи впливає рівень забруднення повітря на клімат на нашій планеті?

04:30 – В розпал карантину навесні 2020 року, коли по Україні зменшувався рівень забруднення повітря, то в Києві він зростав. Чому це відбувалося?

08:05 – У моїх знайомих в телефоні, у стандартному додатку "Погода" показувало, що зараз в Києві смог. Це нове природне явище?

09:35 – Чи є якась статистика щодо захворюваності і смертності від поганого повітря в світі та в Україні?

13:00 – Хто або що в Україні найбільше забруднює повітря?

14:50 – Чому не можна спалювати листя? Яка є альтернатива їх утилізації?

18:10 – Які державні органи займаються контролем за якістю повітря?

19:30 – Чому люди, які живуть в містах з поганим повітрям, байдуже ставляться до проблем повітря?

20:45 – Що роблять в розвинутих країнах, щоб вирішити проблему поганого повітря?

21:40 – Які є методи вирішення проблеми забруднення повітря в Україні?

25:05 – Що влада різних рівнів робить для вирішення цієї проблеми і наскільки ці дії ефективні?

26:35 – Чи можливо покращувати якість повітря без скорочення робочих місць та без шкоди для економіки?

28:50 – Скільки грошей потрібно витратити на подолання цієї проблеми і звідки їх можна взяти?

31:00 – Що наші слухачі можуть вже зараз зробити, щоб зробити повітря в своєму місті чистішим?

34:00 – Де можна знайти Олега і що можна почитати, щоб детальніше розібратись в цій темі?