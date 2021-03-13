Відновлювані джерела енергії та "зелений тариф". Що це таке і чому навколо нього стільки розмов?

У цьому випуску подкасту "Клімат-контроль" ми говоримо про "зелений тариф", розвиток сонячної енергетики, гідроелектростанції, небезпеку повторення Чорнобильської катастрофи, незвичні способи отримання енергії та як можна економити на використанні енергії. В гостях Андрій Семенюк.

В ЗМІ останнім часом часто можна почути багато про "зелений тариф". Що це таке і чому навколо нього стільки розмов? Чим він пов’язаний з відновлюваними джерелами енергії? Ведучий подкасту Ігор Сумлєнний та експерт з питань енергетики та енергоефективності Андрій Семенюк поговорили про різницю між "зеленим тарифом" в Україні та ЄС, справедливий перехід від вугільної енергетики до відновлюваних джерел енергії, чи ефективно ми використовуємо наявні потужності енергетики та до чого тут кліматична криза?

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00:30 – Що таке відновлювані джерела енергії та чому вони такі важливі?

01:05 – Що таке "зелений тариф" і чому навколо нього стільки розмов?

05:35 – Яка ситуація з "зеленим тарифом" в ЄС і чим вона відрізняється від України?

07:00 – Як розвиток відновлюваних джерел енергії впливає на клімат?

08:20 – Яка зараз ситуація з розвитком сонячних електростанцій в Україні?

10:25 – Чи гідроелектростанції справді екологічні?

12:15 – Атомна енергетика – це добре? Чи загрожує вона повторенням Чорнобильської катастрофи?

15:30 – Що з атомними станціями в Україні?

18:05 – Що робити з вугільними шахтами, щоб не нашкодити природі та не втратити робочі місця?

20:50 – Зараз використовують різних матеріали (солому, тирсу, сміття тощо) для отримання енергії. Чому ці технології масово не використовують?

23:10 – Чи ефективно Україна використовує наявну енергію?

25:10 – Україна може забезпечити себе відновлюваними джерелами енергії без шкоди для економіки?

27:15 – Яка на державному рівні є підтримка впровадженню відновлюваних джерел енергії?

28:30 – Чи є шанс серйозно вплинути на кліматичну кризу з таким переходом на відновлювані джерела енергії?

30:10 – Що можна сьогодні зробити, щоб підвищити енергоефективність на рівні своїх будинків, квартир?

33:00 – Які джерела можна порадити, щоб краще розібратись в відновлюваних джерелах енергії та зеленому тарифі?