Якщо нічого не хочеться і сексу теж. Говоримо про вплив емоційного вигорання на секс

Емоційне вигорання – хвороба 21 століття. Його називають так, оскільки багато сучасних людей хоч раз в житті стикалися з вигоранням. Все настільки серйозно, що минулого року ВООЗ навіть офіційно внесла емоційне вигорання в нову редакцію класифікації хвороб. У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" Настя і Яра говорять про те як емоційне вигорання позначається я на сексі і як пробудити бажання коли не хочеться буквально нічого.

Переходьте на інстаграм Яри, слідкуйте за Настею

Підписуйтесь на "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud.

Листи з анонімними питаннями надсилайте на podcasts@segodnya.ua

00:40 – Хвороба 21 століття: що таке емоційне вигорання

3:23 – Як зрозуміти чи є у тебе емоційне вигорання

4:53 – Стадії емоційного вигорання

7:15 – Як вигорання на роботі впливає на сексуальне життя

9:52 – Апатія та стосунки. Як налагодити діалог з партнером

12:25 – Чому важливо розповісти про вигоранні партнеру

15:50 – Як знову захотіти сексу, якщо вигорів

19.00 – Зберігаємо сили і не дозволяємо сексу погіршити ситуацію

22:39 – Як не створити замкнене коло невдоволення один одним

25:30 – Чи варто планувати секс і домовлятися про нього

27:14 – Що робити і як реагувати якщо вигорів партнер