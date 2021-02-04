Як не зіпсувати секс. Подкаст про те, чого не варто робити в ліжку

Повтор порно, симуляція оргазму та хендмейд лубриканти – це лише кілька прикладів того, чого робити в сексі не варто. У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова говорять про найважливіші табу, які можуть зіпсувати секс, стосунки взагалі та навіть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

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01:55 – техніка безпеки сексу: головні правила

04:09 – чому не можна використовувати хендмейд лубриканти чи підручні олії

05:30 – секс-іграшки та анальний секс: що треба знати

07:33 – спринцювання – це дуже шкідливо

08:30 – психологія сексу: як зберігати особисті кордони в найінтимніші моменти

09:40 – як реагувати на пропозиції партнера та чому не всі сексуальні фантазії треба втілювати у життя

18:50 – сміливі експерименти: як поступово відкривати нові практики

21:30 – чому не варто повторювати "трюки" з порно

25:30 – симулювати оргазм – погана ідея

27:40 – не мовчи і не терпи дискомфорт

30:00 – контрацепція це дійсно важливо, або як хламідіоз може вас зробити бездітним кульгою

34:20 – не соромся своїх бажань та захищай потреби

37:40 – секс на природі та в громадських місцях: чому варто бути обережними

39:40 – чому не слід шукати поради на жіночих форумах і куди краще по них звертатися