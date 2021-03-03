Кращі оргазми існують. Розповідаємо, як самостійно розвинути сексуальність

Сексуальність складається із вроджених (статева конституція) та надбаних (внаслідок виховання та впливу оточення) якостей. Детально ми говорили про це в попередніх епізодах подкасту "Сьогодні буде секс". Ті речі, що вроджені, кардинально змінити неможливо, а от надбані – цілком реально. Журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова розповідають у новому випуску що робити, щоб самостійно розвинути власну сексуальність та мати кращий секс.

Підписуйтеся на Інстаграм Яри: https://www.instagram.com/not_just_sex

Слідкуйте за Настею: https://www.instagram.com/nastya.pt

Підписуйтесь на "Сьогодні буде секс" тут:

Apple Podcasts: http://apple.co/3coBS76

Google Podcast: http://bit.ly/3cuMOA2

SoundCloud: http://bit.ly/3tbTSrk

Пишіть листи з анонімними запитаннями на podcasts@segodnya.ua

01:20 – Що у своїй сексуальності можливо коригувати?

03:30 – Усвідомлена мастурбація. Чому це саме те, з чого варто почати?

06:30 – Тілесність. Чому треба приймати душ та снідати повільно і як це впливає на секс?

09:54 – Вправа для розвитку сексуальності, яку можна робити під час сніданку.

13:00 – Що значить "бути тут і зараз" та "кайфувати в моменті" й як це впливає на яскравість оргазму?

16:30 – Компліменти, які надають крила.

24:50 – Кілька порад від Ярослави, як розвинути сексуальність.

27:30 – Коли варто звертатися до секс- терапевта?

31:00 – Чому не варто покладатися тільки на сексшоп.