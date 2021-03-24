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Мрії про "червону кімнату" – ок чи не ок. Розповідаємо, що таке БДСМ насправді

Сьогодні буде секс
Анастасія БобковаЯрослава Плотнікова
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Що таке БДСМ та чому не можна порівнювати його з сексом у популярному фільмі "50 відтінків сірого", як визначитись чи подобається тобі це та як вести діалог з партнером, якщо один з вас вже готовий до жорстких сесій. У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова обговорюють одну з найбільш популярних, але й найбільш таємничих секс-культур – БДСМ.

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03:00 – Що таке БДСМ – розшифровуємо абревіатуру

04:00 – Чи є БДСМ сексуальним розладом?

07:40 – Чому БДСМ – не просто фетіш, а справжня філософія

09:25 – Де межа між БДСМ та насильством: говоримо про основні правила практики

11:00 – БДСМ, як зразок спільноти з розвиненою культурою згоди

12:00 – Про різноманіття практик та варіантів взаємодій

16:00 – Як зрозуміти чи ти хочеш в "тему" та де безпечно спробувати БДСМ-практики

20:00 – Чому вибирати партнера для сесій треба дуже прискіпливо

21:19 – Чим бити: говоримо як обрати іграшку для практик

22:30 – Що робити, якщо у парі ставлення до БДСМ різні

27:00 – Як реагувати, якщо партнер запропонував спробувати БДСМ

28:00 – Розбираємо найрозповсюдженіші міфи про БДСМ

Наші діти можуть бути щасливішими за нас. Відверта розмова про сексуальну освіту
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Сьогодні буде секс

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