Наші діти можуть бути щасливішими за нас. Відверта розмова про сексосвіту

Ранні вагітності, ЗПСШ у підлітків та навіть сексуальне насильство проти дітей, – це лише кілька небажаних речей, яким можна запобігти завдяки правильній та вчасній сексуальній освіті. Чому в українських школах досі немає сексосвіти та якою вона має бути? Як говорити з дітьми про секс і коли починати це робити? Про все це у новому епізоді подкасту "Сьогодні буде секс" говорять журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова.
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03:30 – Сексуальна освіта – це не просто про секс. Розповідаємо, що ще включає це поняття
06:00 – Чи можуть українські вчителі викладати сексосвіту? Обговорюємо головне з дослідження UNFPA в Україні
09:00 – Наскільки все погано: інтимна фізіологія грунтовно не описана навіть у підручниках з біології
10:30 – Чому сексосвіта має починатися вдома
14:00 – У якому віці треба починати говорити з дитиною про інтимне
21:05 – Книги про сексосвіту для дітей: як вони можуть допомогти
25:15 – У якому віці діти починають дивитись порно та коли починати говорити про контрацепцію
27:30 – Чому для підлітка надзвичайно важливо мати особистий простір
30:00 – Довірливі стосунки між батьками та дітьми: чому це важливо не тільки у питаннях сексу
33:30 – Як батькам підготуватись до інтимної розмови з дитиною
40:00 – Результати дослідження, від якого волосся стає дибки: опитування показало, наскільки стереотипні погляди у вчителів
Мультфільм "Кіко та рука" українською: https://www.youtube.com/watch?v=sCfAmRc6hzM
Дослідження про ставлення батьків та вчителів до сексосвіти (проведено аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України): https://ukraine.unfpa.org/uk/SCEResearch
Рекомендовані книги для дітей та підлітків:
- Кристина де Вітте, "Посібник з виживання для дівчат"
- Ґжеґож Касдепке, "Велика книга почуттів"
- Юлія Смаль, "Я і він. Про хлопчаче без секретів"
- вид. Кристал Бук, "Перша книга про це. Відверто про твоє тіло"
- Юлія Ярмоленко, "Малечі про інтимні речі" (рос. – "Интимный ликбез с родителями и без")