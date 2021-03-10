Наші діти можуть бути щасливішими за нас. Відверта розмова про сексосвіту

Ранні вагітності, ЗПСШ у підлітків та навіть сексуальне насильство проти дітей, – це лише кілька небажаних речей, яким можна запобігти завдяки правильній та вчасній сексуальній освіті. Чому в українських школах досі немає сексосвіти та якою вона має бути? Як говорити з дітьми про секс і коли починати це робити? Про все це у новому епізоді подкасту "Сьогодні буде секс" говорять журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова.

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03:30 – Сексуальна освіта – це не просто про секс. Розповідаємо, що ще включає це поняття

06:00 – Чи можуть українські вчителі викладати сексосвіту? Обговорюємо головне з дослідження UNFPA в Україні

09:00 – Наскільки все погано: інтимна фізіологія грунтовно не описана навіть у підручниках з біології

10:30 – Чому сексосвіта має починатися вдома

14:00 – У якому віці треба починати говорити з дитиною про інтимне

21:05 – Книги про сексосвіту для дітей: як вони можуть допомогти

25:15 – У якому віці діти починають дивитись порно та коли починати говорити про контрацепцію

27:30 – Чому для підлітка надзвичайно важливо мати особистий простір

30:00 – Довірливі стосунки між батьками та дітьми: чому це важливо не тільки у питаннях сексу

33:30 – Як батькам підготуватись до інтимної розмови з дитиною

40:00 – Результати дослідження, від якого волосся стає дибки: опитування показало, наскільки стереотипні погляди у вчителів

Мультфільм "Кіко та рука" українською: https://www.youtube.com/watch?v=sCfAmRc6hzM

Дослідження про ставлення батьків та вчителів до сексосвіти (проведено аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України): https://ukraine.unfpa.org/uk/SCEResearch

Рекомендовані книги для дітей та підлітків:

- Кристина де Вітте, "Посібник з виживання для дівчат"

- Ґжеґож Касдепке, "Велика книга почуттів"

- Юлія Смаль, "Я і він. Про хлопчаче без секретів"

- вид. Кристал Бук, "Перша книга про це. Відверто про твоє тіло"

- Юлія Ярмоленко, "Малечі про інтимні речі" (рос. – "Интимный ликбез с родителями и без")