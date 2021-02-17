Обережно порно! Чому не варто захоплюватись фільмами для дорослих

Звідки ти знаєш, які груди красиві? А як щодо вульви та члену? Чи потрібно стогнати та кричати під час оргазму? Усі ці шаблони, які часто переростають у комплекси та дискомунікацію в парі, здебільшого йдуть у маси з порно. Саме ідеальна картинка кіношного сексу є зразком для тисяч пар. Що ж у цьому поганого? Нічого, якщо тільки ваші смаки дійсно на всі 100 збігаються з сюжетами улюблених відео на PornHub (а це навряд).

У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова розповідають про вплив порно на нас та що робити, якщо улюблені ролики 18+ все-таки викликали залежність чи комплекси.

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01:30 – Чому порно дивляться здебільшого чоловіки

04:00 – Розповідаємо про свій перший досвід перегляду порно

06:40 – Що не показують у порно (і шкода)

08:40 – Не варто вчитися на порно. І ось чому

11:30 – Порнозалежність. Що це таке і хто у зоні ризику

13:50 – Про вплив порнофільмів на стандарти краси і чому це – не ок

15:15 – Кіношний секс проти реального, або звідки з’являються комплекси

20:15 – Що робити, якщо є залежність від порно