Перший секс: як наважитись, підготуватись та не пожалкувати про це

Перший секс – той секс, який більшість запам’ятали назавжди. А ще він часто не такий, яким його всі описують. Перший секс – незручна тема, про яку відверто говорять далеко не в кожній родині. Про правильну підготовку до цього важливого моменту зазвичай відомо мало, в школі про це нормально не розповідають, а друзі кожного дня вигадують щось новеньке. У новому епізоді подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова розповідають всю правду про перший секс, як до нього підготуватись та чого очікувати. Крім того ведучі відповіли на запитання підлітків.

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00:40 – Яра та Настя згадують свій перший секс

02:30 – Чому дівчата брешуть про перший секс та чи нормально, що він може не сподобатись

04:30 – Основні причини чому підлітки зважуються на перший секс

07:30 – Як зрозуміти чи ти готовий/готова до сексу

12:30 – Чому підліткам важливо займатися мастурбацією

13:30 – Підготовка до першого статевого акту: що треба знати

16:30 – Під час сексу потрібно говорити

17:20 – Розмова до початку: про що варто домовитись одразу

19:00 – Про контрацепцію та статеве здоров’я

21:00 – Які відчуття можуть виникати під час першого сексу і які з них – норма

22:30 – Відповідаємо на питання про перший секс: має бути кров чи ні, що робити, якщо хлопець наполягає, як подбати про задоволення дівчини, як облаштувати простір