Скільки насправді буває оргазмів і чи треба займатися сексом "для здоров’я". Розвінчуємо найпопулярніші міфи.

У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш розповсюджені міфи про секс та сексуальність та розвінчують їх.

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03:00 – Чи дійсно чоловіки завжди хочуть сексу?

05:40 – Чи правда, що чоловіка закладено природою мати багато партнерок?

08:00 – Телегонія реальна? Чи правда, що організм жінки має сліди колишніх?

09:30 – Як кількість партнерів впливає на стан жіночих статевих органів

10:00 – Що таке клітор та які в нього функції насправді

13:40 – Вагінальний та кріторальний оргазм – який справжній

20:30 – Чи кожний секс має закінчуватись оргазмом

23:20 – Розмір має значення?

26:30 – По першому сексу з новим партнером можна визначити чи ви підходите одне одному?

28:25 – Чи правда, що жінки люблять коли секс триває довго

30:30 – Якщо чоловіки довго не займаються сексом, в них псується спема?

32:00 – Чи правда, що жінкам сексом треба займатися "для здоров’я"?

34:30 – Розвінчуємо міфи, які можуть призвести до небажаної вагітності: перерваний статевий акт та секс під час менструації