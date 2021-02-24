Скільки насправді буває оргазмів і чи треба займатися сексом "для здоров’я". Розвінчуємо найпопулярніші міфи.

У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш розповсюджені міфи про секс та сексуальність та розвінчують їх.
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03:00 – Чи дійсно чоловіки завжди хочуть сексу?
05:40 – Чи правда, що чоловіка закладено природою мати багато партнерок?
08:00 – Телегонія реальна? Чи правда, що організм жінки має сліди колишніх?
09:30 – Як кількість партнерів впливає на стан жіночих статевих органів
10:00 – Що таке клітор та які в нього функції насправді
13:40 – Вагінальний та кріторальний оргазм – який справжній
20:30 – Чи кожний секс має закінчуватись оргазмом
23:20 – Розмір має значення?
26:30 – По першому сексу з новим партнером можна визначити чи ви підходите одне одному?
28:25 – Чи правда, що жінки люблять коли секс триває довго
30:30 – Якщо чоловіки довго не займаються сексом, в них псується спема?
32:00 – Чи правда, що жінкам сексом треба займатися "для здоров’я"?
34:30 – Розвінчуємо міфи, які можуть призвести до небажаної вагітності: перерваний статевий акт та секс під час менструації