На головну Сьогодні
На русском
Скільки насправді буває оргазмів і чи треба займатися сексом

Скільки насправді буває оргазмів і чи треба займатися сексом "для здоров’я". Розвінчуємо найпопулярніші міфи.

Сьогодні буде секс
Анастасія БобковаЯрослава Плотнікова
00:00:00
00:37:05
Завантажити
Слухай наш подкаст на

У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш розповсюджені міфи про секс та сексуальність та розвінчують їх.

Підписуйтеся на Інстаграм Яри: https://www.instagram.com/not_just_sex

Слідкуйте за Настею: https://www.instagram.com/nastya.pt

Підписуйтесь на "Сьогодні буде секс" тут:

Apple Podcasts: http://apple.co/3coBS76

Google Podcast: http://bit.ly/3cuMOA2

SoundCloud: http://bit.ly/3tbTSrk

Пишіть листи з анонімними запитаннями на podcasts@segodnya.ua

03:00 – Чи дійсно чоловіки завжди хочуть сексу?

05:40 – Чи правда, що чоловіка закладено природою мати багато партнерок?

08:00 – Телегонія реальна? Чи правда, що організм жінки має сліди колишніх?

09:30 – Як кількість партнерів впливає на стан жіночих статевих органів

10:00 – Що таке клітор та які в нього функції насправді

13:40 – Вагінальний та кріторальний оргазм – який справжній

20:30 – Чи кожний секс має закінчуватись оргазмом

23:20 – Розмір має значення?

26:30 – По першому сексу з новим партнером можна визначити чи ви підходите одне одному?

28:25 – Чи правда, що жінки люблять коли секс триває довго

30:30 – Якщо чоловіки довго не займаються сексом, в них псується спема?

32:00 – Чи правда, що жінкам сексом треба займатися "для здоров’я"?

34:30 – Розвінчуємо міфи, які можуть призвести до небажаної вагітності: перерваний статевий акт та секс під час менструації

Чи всі фантазії треба втілювати та як PornHub може врятувати стосунки. Продовжуємо говорити про порно
Наступний подкаст

Чи всі фантазії треба втілювати та як PornHub може врятувати стосунки. Продовжуємо говорити про порно

Сьогодні буде секс

Подкасти на цю тему

Дивитися всі

Останні подкасти

Дивитися всі
00:00:0000:00:00

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти