Чи всі фантазії треба втілювати та як PornHub може врятувати стосунки. Продовжуємо говорити про порно

Чому не варто шукати порно партнера та яка користь може бути від перегляду порнофільмів? Про все це розповідаємо у позачерговому епізоді подкасту "Сьогодні буде секс". У другій частині випуску про порно журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова продовжують розповідати про вплив кіно для дорослих на реальне сексуальне життя.

Переходьте на інстаграм Яри, слідкуйте за Настею

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01:00 – Чи може порно допомогти дізнатися що тебе цікавить

05:40 – Як спільний перегляд порно може допомогти стосункам та як обрати відео, щоб не зіпсувати все

09:30 – Чому не треба шукати порно, яке дивиться партнер

13:30 – Що не треба повторювати з порно

16:30 – Що корисного може дати перегляд порно

20:00 – Як сюжети з порно впливають на сприйняття реальності (досвід Яри)

22:38 – Коли треба починати турбуватися через перегляд однотипних сюжетів