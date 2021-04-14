Все пропало? Розповідаємо, як підготуватись до сексу з новим партнером

Байдуже скільки вам років та скільки сексуальних партнерів ви вже мали, перший секс у нових стосунках – завжди стресова ситуація. Досить часто стосунки й закінчуються після першої інтимної близькості, адже парі здається, що в них нічого не виходить чи вони не підходять одне одному. Та насправді це не завжди правда. Як підготуватись до сексу з новим партнером, на що варто звернути увагу одразу, а про що не можна робити висновки одразу? Про це в новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" говорять журналістка Настя Бобкова та секс-терапевтка Ярослава Плотнікова.

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01:30 – Нестабільна ерекція та відсутність оргазму – чи це нормально й що це означає

03:30 – Найрозповсюдженіші помилки, які зіпсують перший секс з новим партнером

09:00 – Колишній / колишньому подобалось. Чи варто повторювати?

12:00 – Як зняти напруження

14:30 – Чи варто одразу влаштовувати довгий марафон

17:00 – Як зрозуміти чи ви підходите одне одному в ліжку

19:00 – На якому етапі варто займатись сексом з новим партнером

22:10 – Як зрозуміти чи ви підходите одне одному після першого сексу

26:00 – Чи варто використовувати свої іграшки одразу