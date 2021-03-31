На закупи в сексшоп. Епізод про нові відчуття та гарантоване задоволення

Що обрати у сексшопі й не прогадати, що купити у подарунок та як сказати партнеру, що захотілось чогось новенького? Як правильно обирати іграшки та лубриканти й чому необдуманий вибір білизни може зіпсувати секс? Про все це у новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" говорять секс-терапевтка, власниця сексшопу Ярослава Плотнікова та журналістка Настя Бобкова.

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02:00 – Перший похід у сексшоп: що купити, щоб точно підійшло

03:00 – Як обрати лубрикант та коли він портібен

06:20 – Масажна свічка – варіант секс-подарунку, який підійде всім

08:15 – Чи правда, що в сексшоп йдуть, коли проблеми в сексі

09:00 – Вкотре про комунікацію: як говорити про купівлю іграшок з партнером

12:00 – Рідкий вібратор – маленький секрет різноманіття оргазмів

13:30 – Про їстівну секс-косметику та знову трохи про лубриканти та безпеку

18:00 – Чому не слід займатися оральним сексом, використовуючи м’ятні жуйки чи цукерки

19:30 – Вібратори, що сподобається кожній і як використовувати ці іграшки в парі

21:30 – Парні вібратори: як це працює та які протипоказання

23:30 – Вібратор-кролик: секс-гаджет, який увійшов в історію

24:30 – Як правильно обрати вібратор, щоб не жалкувати про викинуті гроші

27:30 – Що купити в сексшопі для чоловіків

31:00 – Секс на відстані: про парні іграшки, які можна використовувати дистанційно

31:30 – Костюми та білизна з сексшопу – чому варто обирати обережно