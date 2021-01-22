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Що Сьогодні: День Соборності, загострення на Донбасі, підсумки локдауна
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Що Сьогодні: День Соборності, загострення на Донбасі, підсумки локдауна

Програма Що сьогодні?
Ведучі Ігор Рець Анастасія Бобкова
Дата публікації
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"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найцікавіші й найважливіші події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

        • День Соборності. Про що говорили в привітаннях Володимир Зеленський і Денис Шмигаль;
        • Ситуація на Донбасі: вбивство військового на фронті і підсумки ТКГ;
        • 23 січня – день жалоби за загиблими у пожежі в Харкові. Що зроблено, щоб трагедія не повторилася;
        • Кінець "ери Локдауна". Повертаємося в умови "адаптивного карантину" і підводимо підсумки з МОЗ;
        • Ринок нерухомості в кризу: з чим був пов'язаний попит на житло в 2020.

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