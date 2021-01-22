Що Сьогодні: День Соборності, загострення на Донбасі, підсумки локдауна

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найцікавіші й найважливіші події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

День Соборності. Про що говорили в привітаннях Володимир Зеленський і Денис Шмигаль;

Ситуація на Донбасі: вбивство військового на фронті і підсумки ТКГ;

23 січня – день жалоби за загиблими у пожежі в Харкові. Що зроблено, щоб трагедія не повторилася;

Кінець "ери Локдауна". Повертаємося в умови "адаптивного карантину" і підводимо підсумки з МОЗ;

Ринок нерухомості в кризу: з чим був пов'язаний попит на житло в 2020.

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