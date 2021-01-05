У свіжому подкасті "Що сьогодні?" розбираємося, хто автор "плівок Шеремета", перевіряємо опубліковану інформацію про від'їзд Уляни Супрун до США, порівнюємо український та британський локдаун.
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Що сьогодні: де зараз Уляна Супрун, хто злив "плівки Шеремета", що з локдауном в Україні
У свіжому подкасті "Що сьогодні?" розбираємося, хто автор "плівок Шеремета", перевіряємо опубліковану інформацію про від'їзд Уляни Супрун до США, порівнюємо український та британський локдаун.