Що сьогодні: коли чекати Байдена в Києві і де брати вакцини від COVID

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найцікавіші й найважливіші події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:
- Ескалація на Донбасі: позиції атаковані з кулеметів і снайперської зброї;
- ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час Євромайдану. Розбираємося в деталях справи;
- Інтерв'ю Павла Фукса: друг Кернеса розповів, коли востаннє спілкувався з мером Харкова;
- Де купити вакцину і коли вона буде. Розбираємося в заявах міністра Степанова.
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