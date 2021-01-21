Що сьогодні: коли чекати Байдена в Києві і де брати вакцини від COVID

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найцікавіші й найважливіші події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

Ескалація на Донбасі: позиції атаковані з кулеметів і снайперської зброї;

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час Євромайдану. Розбираємося в деталях справи;

Інтерв'ю Павла Фукса: друг Кернеса розповів, коли востаннє спілкувався з мером Харкова;

Де купити вакцину і коли вона буде. Розбираємося в заявах міністра Степанова.

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