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Що сьогодні: морозний локдаун, обслуговування українською, туризм у 2021
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Що сьогодні: морозний локдаун, обслуговування українською, туризм у 2021

Програма Що сьогодні?
Ведучий Ігор Рець
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"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і найважливіші події дня, що виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

  • Заморозки до -25 у вихідні. Розбираємо поради від рятувальників;
  • Перший тиждень локдауну. Результати та перспективи;
  • Перехід сфери обслуговування на українську. Що зміниться з 15 січня;
  • 300 депутатів: оцінюємо перспективи ініціативи;
  • 2021 у прогнозах. Що буде з економікою і кордонами.
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