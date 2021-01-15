Що сьогодні: морозний локдаун, обслуговування українською, туризм у 2021

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і найважливіші події дня, що виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

Заморозки до -25 у вихідні. Розбираємо поради від рятувальників;

Перший тиждень локдауну. Результати та перспективи;

Перехід сфери обслуговування на українську. Що зміниться з 15 січня;

300 депутатів: оцінюємо перспективи ініціативи;

2021 у прогнозах. Що буде з економікою і кордонами.

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