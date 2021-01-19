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Що сьогодні: підозра Тупицьому, Водохреща, продаж футболістів за Bitcoin
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Що сьогодні: підозра Тупицьому, Водохреща, продаж футболістів за Bitcoin

Програма Що сьогодні?
Ведучий Ігор Рець
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"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і важливі події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

  • Підозра Тупицькому: розбираємося в історії конфлікту, згадуємо з чого все починалося;
  • Водохресні купання: хто рубав монтуванням лід на Дніпрі і навіщо;
  • Газопровід в Мар'їнці: прифронтова зона "оживає" через 5 років без води і газу;
  • Російські вакцини. Степанов спростовує чутки і називає країни-постачальники;
  • Продаж футболістів за Bitcoin: Перший крипто-трансфер в професійному футболі;
  • Меланія Трамп. Перша леді США записала зворушливе звернення, а "Сьогодні" згадує її найефектніші луки.
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