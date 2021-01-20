Що Сьогодні: Різке потепління, новий штам коронавируса, заяви Байдена про Україну

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві й важливі події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

В Україну повертається тепло. Розповідаємо, де чекати потепління до +10;

Байден стає президентом. Чого чекати Україні;

90% ПЛР-тестів з Росії? – Розбираємося в чутках;

CAL.20C: Що відомо про новий вірус зі США;

Апеляція продовжила арешт Мікітасов. Дізнаємося чому;

Чи варто голити бороду, щоб зменшити ризик підхопити коронавірус.

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