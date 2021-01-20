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Що Сьогодні: Різке потепління, новий штам коронавируса, заяви Байдена про Україну
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Що Сьогодні: Різке потепління, новий штам коронавируса, заяви Байдена про Україну

Програма Що сьогодні?
Ведучі Ігор Рець Анастасія Бобкова
Дата публікації
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21 хв

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві й важливі події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ми підготували для слухачів такі теми:

    • В Україну повертається тепло. Розповідаємо, де чекати потепління до +10;
    • Байден стає президентом. Чого чекати Україні;
    • 90% ПЛР-тестів з Росії? – Розбираємося в чутках;
    • CAL.20C: Що відомо про новий вірус зі США;
    • Апеляція продовжила арешт Мікітасов. Дізнаємося чому;
    • Чи варто голити бороду, щоб зменшити ризик підхопити коронавірус.

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