Русский
Що сьогодні: успіхи України в ЄСПЛ, санкції проти депутатів,
00:00:00
00:26:00

Що сьогодні: успіхи України в ЄСПЛ, санкції проти депутатів, "ожила" Прип'ять

Програма Що сьогодні?
Ведучі Ігор Рець Анастасія Бобкова
Дата публікації
Скачати
26 хв

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і важливі події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

  • Рішення ЄСПЛ по Криму: що означає для України і які наслідки для РФ;
  • Продаж закритих баз даних в Росію: розбираємося, чим займалося угруповання на чолі з колишнім копом;
  • Скандал з можливим втручанням у вибори США: Кулеба розповів про вплив на відносини між Україною та США;
  • Погода, яка різко стала зимовою: важливі лайфхаки для зими.
Реклама

Підписуйтесь на Facebook Ігоря і Instagram Насті
Слухайте нас на Soundcloud і Apple Podcasts

Що сьогодні: Всеукраїнський снігопад, коливання термінів локдауна, містичне Запоріжжя 10 хв
Наступний подкаст

Що сьогодні: Всеукраїнський снігопад, коливання термінів локдауна, містичне Запоріжжя

Подкасти на цю тему

Дивитися всі

Останні подкасти

Дивитися всі
00:00:0000:00:00

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти