Що сьогодні: успіхи України в ЄСПЛ, санкції проти депутатів, "ожила" Прип'ять

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і важливі події дня, який виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

Рішення ЄСПЛ по Криму: що означає для України і які наслідки для РФ;

Продаж закритих баз даних в Росію: розбираємося, чим займалося угруповання на чолі з колишнім копом;

Скандал з можливим втручанням у вибори США: Кулеба розповів про вплив на відносини між Україною та США;

Погода, яка різко стала зимовою: важливі лайфхаки для зими.

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