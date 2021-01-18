Що сьогодні: повернення до "помаранчевого" карантину, купання на Водохреща, безлюдний Вашингтон

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і найважливіші події дня, що виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

Мінімум нових заражень COVID за три місяці! Розбираємося в нюансах рекорду;

"Помаранчевий" карантин до кінця березня. Як працюватимуть ресторани, лікарні і спортзали;

Пожежа в Одеській готелі. Згадуємо, чим закінчувалися схожі випадки;

Водохресні купання. Вибираємо підходящі місця і дізнаємося, як температура води впливає на гріхи;

Безлюдний Вашингтон. Фоторепортаж кореспондента "Сегодня" з серця США.

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