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Що сьогодні: повернення до "помаранчевого" карантину, купання на Водохреща, безлюдний Вашингтон

Програма Що сьогодні?
Ведучі Ігор Рець Анастасія Бобкова
Дата публікації
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13 хв

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найбільш цікаві і найважливіші події дня, що виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Анастасія Бобкова підготували для слухачів такі теми:

    • Мінімум нових заражень COVID за три місяці! Розбираємося в нюансах рекорду;
    • "Помаранчевий" карантин до кінця березня. Як працюватимуть ресторани, лікарні і спортзали;
    • Пожежа в Одеській готелі. Згадуємо, чим закінчувалися схожі випадки;
    • Водохресні купання. Вибираємо підходящі місця і дізнаємося, як температура води впливає на гріхи;
    • Безлюдний Вашингтон. Фоторепортаж кореспондента "Сегодня" з серця США.
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