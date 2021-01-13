Що сьогодні: Всеукраїнський снігопад, коливання термінів локдауна, містичне Запоріжжя

"Що сьогодні?" – щоденний подкаст про головні, найцікавіші і важливі події дня, що виходить з понеділка по п'ятницю о 18:00. У цьому випуску ведучі Ігор Рець і Артур Борисенко підготували для слухачів такі теми:

Україну засипає снігом: де чекати похолодання до -21 градуса;

Річниця обстрілу під Волновахою. Чому в судах досі не поставлено крапку;

Невизначеність МОЗ: Що з термінами локдауна;

Містичне Запоріжжя. Невідома істота тримає в страху ціле село;

Слухаємо "Щедрик" і розбираємося з ворожіннями на Старий Новий рік.

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