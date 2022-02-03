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Стрілянина у Дніпрі: адвокат Рябчука вважає його потерпілим

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 09:24
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Правозахисник досі не має доступу до матеріалів кримінального провадження
Ігор Степанов зазначив, що у стрілка Артемія Рябчука є почуття жалю через стрілянину/Колаж: "Сьогодні"
Ігор Степанов зазначив, що у стрілка Артемія Рябчука є почуття жалю через стрілянину/Колаж: "Сьогодні"

Адвокат Дніпровського стрілка Артемія Рябчука Ігор Степанов заявив, що відносно його підзахисного були порушені права під час проходження служби в частині 3021 Національної гвардії України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що сказав адвокат?

"Не вважаю правильним розповідати те, про що він говорив мені та слідству, — каже Степанов. — Це може якоюсь мірою нашкодити. Відповідаючи на запитання після засідання, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх свідченнях, воно має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини. Мною було подано заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим. Можу назвати статті: 406 ("Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями" — Авт.), 408 ("Дезертирство" — Авт.), 425 ("Халатне ставлення до військової служби" — Авт.), 426 ("Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень" — Авт.). Має бути розслідувано і одне кримінальне провадження, і інше".

За словами адвоката Ігоря Степанова, йому поки що не відкрито матеріалів кримінального провадження.

"Мені складно говорити про якесь необ'єктивне розслідування, — каже Ігор Степанов. — У понеділок я подав свої клопотання, відповіді ще не отримав. Час ще є. Але можу сказати, що моє обурення було пов'язане з тим, що ДБР звернулося до ЗМІ з проханням розшукати дівчину, яку він нібито змусив відвезти його в місто Підгородне. На мій погляд, викликати через ЗМІ людину і говорити, які вона повинна дати свідчення – це некоректно. Відео, яке є в Інтернеті — це запис з іншої машини. Це машина, яка не зупинилася. Цю машину він зупиняє рукою, а не дулом автомата".

До цього юрист додав, що нещодавній фейк про смерть Артемія з'явився на той момент, коли він спілкувався з ним у СІЗО.

"Треба віддати належне військовій прокуратурі і ДБР в тому, що вони винесли постанову про забезпечення безпеки. У нього посилена охорона для того, щоб ні він з собою нічого не зробив, ні з ним нічого не сталося", — говорить Ігор Степанов.

Адвокат резюмував:

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"У нього є почуття жалю, що все так сталося. У нього є це усвідомлення", — сказав Степанов.

Що відомо про трагедію у Дніпрі?

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них,командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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