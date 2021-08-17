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"Атмосфера дуже тяжка. Новий мер не обговорюється". Що відбувається в Кривому Розі після смерті Павлова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
17 серпня, 23:30
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У мерії Кривого Рогу не можуть отямитис після смерті Костянтина Павлова. Кажуть, що його всі любили і ні про які погрози не чули
Кривий Ріг шокований смертю Костянтина Павлова. Колаж "Сьогодні"
Кривий Ріг шокований смертю Костянтина Павлова. Колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) після смерті міського голови Костянтина Павлова дуже важка атмосфера, але все в місті "працює чітко і без збоїв". При цьому про призначення нового мера поки не йдеться.

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Про це розповіло джерело "Сегодня" у криворізькій мерії.

"У мерії важка атмосфера. Костю Павлова ось просто любили. Він був унікальною для такої посади людиною. Його людяність і ввічливість – просто легендарні", – розповів співрозмовник "Сьогодні".

Він додав, що призначення нового міського голови ще не обговорювалося, чекають переговорів, але в місті "все працює чітко, ніяких збоїв немає".

Джерело "Сьогодні" також стверджує, що про якісь погрози криворізькому міському голові в місті не відомо.

"Про погрози ніхто не чув. Павлов був настільки світлим, що навіть уявити важко, що він з кимось міг посваритися", – розповіли в мерії.

Нагадаємо, Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

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Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста.

Ми також писали, що в Мережі опублікували ще одне відео моменту загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На записі міський голова вже сидів на підлозі.

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