Біла та без гілок. У Дніпрі встановлюють оригінальну ялинку (фото)

У Дніпрі почали монтувати першу у місті новорічну ялинку. Каркас святкового дерева з'явився на Катеринославському бульварі.
Про це повідомляє "Інформатор".
Цього року новорічна ялинка у Дніпрі виглядає незвично. У неї немає гілок та зеленого забарвлення. Поки що вона являє собою металевий конусний каркас з великими кульками всередині.
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Це перша ялинка, яку встановлюють у Дніпрі цього року, проте незабаром з'являться і решта — у центрі, парках, біля торгових центрів.
Дніпро вже почали прикрашати до свята
У Дніпрі вже почали прикрашати місто до нового року. Також на прилавках магазинів з'явилися прикраси, продаються перші ялинки.
Пішохідну зону на вулиці Короленка частково перекрили. Її вже почали прикрашати.
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