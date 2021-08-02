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Безкоштовний проїзд і квитки в кіно. У Дніпрі придумали "плюшки" вакцинованим жителям

2 серпня 2021 20:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жителів Дніпра заохочуватимуть за отримані щеплення проти ковіду, однак тих, хто не вакцинується, можуть чекати "санкції"

Жителі Дніпра, які отримали два щеплення, можуть розраховувати на знижки в кінотеатрах. Колаж "Сьогодні"

Жителі Дніпра, які отримали два щеплення, можуть розраховувати на знижки в кінотеатрах. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі місцева влада обіцяє вакцинованим проти коронавірусу жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

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Рішення підписав глава міста Борис Філатов, передає пресслужба мерії.

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Рішення про безкоштовні абонементи на проїзд повинен ще розробити Департамент транспорту і затвердити виконком. Сам мер уточнив у Facebook, що мова йде про проїзд в електротранспорті і метро.

Які ще приємності чекають на вакцинованих дніпрян?

  • У місті хочуть організувати два заходи для тих, хто вакцинувався (окремо для молоді і окремо для літніх людей).
  • Людям з щепленнями можуть дозволити ходити в кіно без масок. Зараз профільному департаменту міськради доручили подати пропозиції по роботі з кінотеатрами.

Також наголошується, що всіх працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та установ міськради зобов'язали вакцинуватися до 15 жовтня. Ті, хто не зробить щеплення, будуть зобов'язані принести довідку про відсутність коронавірусу.

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"Тепер усі мої підлеглі зобов'язані бути вакциновані. А якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР-тест (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються", – написав мер.

Нагадаємо, українська влада не виключає введення заборон для невакцинованих громадян. Наприклад, вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування і водіїв громадського транспорту.

Також західні країни одна за одною вводять заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу. "Сьогодні" з'ясовували, чи можливий такий сценарій в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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