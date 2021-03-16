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Завдяки програмі президента деякі райони Дніпропетровщини вперше отримають КТ для порятунку хворих

16 березня, 12:03

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Наразі в регіоні реконструюються 13 прийомних

Лікарні Дніпропетровської області отримають можливість набагато швидше рятувати хворих завдяки реконструкції приймальних відділень, яка проходить в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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"По всій області оновлюють приймальні відділення лікарень. Робимо їх сучасними і комфортними для пацієнтів", – повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Станом на зараз у регіоні реконструюються 13 приймальних – у Дніпрі, Покрові, Кам’янському, а також у Новомосковської центральної регіональної лікарні, де скоро з'явиться цілодобове відділення екстреної допомоги. Тут медики зможуть сприймати вдвічі більше пацієнтів – близько 100 в день.

За словами Резніченка, також тут буде встановлено новітнє діагностичне обладнання – цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ, а також будуть облаштовані сучасні оглядові кабінети, кабінети лікарів, лабораторія, травмпункт.

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Крім того, вперше у Новомосковському районі з'явиться комп'ютерний томограф. Як заявив гендиректор лікарні Вадим Михайлюта, раніше хворих, які потребують екстреної діагностики, везли в обласну лікарню Дніпра.

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"Відділення екстреної медичної допомоги буде самодостатнє і автономне. З'явиться втричі більше приміщень. Фахівці будуть працювати 24 години на добу. Це дуже важливо – не будемо втрачати "золоті хвилини", від яких залежить життя пацієнта", – розповів Михайлюта.

Зараз в лікарні ведуться внутрішні роботи.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в поточному році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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Реконструкція приймальних відділень є одним з напрямків реалізації президентської програми "Велике будівництво". Нещодавно у Мережі показували фото, як добудовують відділення екстреної медичної допомоги в Івано-Франківську та Коломиї.

Також нагадаємо, на Закарпатті майже готові сучасні лікарні.

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лікарні Дніпропетровська область медоборудование Велике будівництво
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