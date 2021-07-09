На Дніпропетровщині відновлять великий відрізок траси Знам'янка-Луганськ-Ізварине

Роботи на нинішньому об'єкті стартували у жовтні. Фото: facebook.com/velyke.bud

У Дніпропетровській області вже у серпні завершаться роботи з ремонту 80-кілометрової ділянки п’ятихатського напрямку траси М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Зараз на цьому об’єкті "Великого будівництва" Президента Володимира Зеленського задіяно 300 працівників та 150 одиниць техніки.

Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка президентської програми.

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Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" розпочала роботи на п’ятихатському напрямку у жовтні минулого року на ділянці км 72+442 – км 151+930 від межі із Кіровоградською областю до перетину із трасою Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Зараз йде укладання верхнього шару покриття. Фото: facebook.com/velyke.bud

З тих пір було завершене влаштування посиленої дорожньої основи зі СФОВ та вирівнюючого шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону, розчищення придорожньої смуги від чагарників і дрібнолісся, фрезерування зношеного покриття, заміна слабкої основи та перезволоженого ґрунту земляного полотна на окремих ділянках, досипання узбіччя та влаштування системи водовідведення.

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На даний момент підрядники зосереджені на влаштуванні верхнього шару покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).

Окрім цього, паралельно проводиться комплекс робіт з досипання та укріплення узбіч, облаштування з‘їздів і автобусних зупинок. У планах – встановлення нових дорожніх знаків та бар’єрного огородження.

Раніше ми повідомляли, що на трасі в Молдову розгорнули "Велику будівництво". Наша країна взяла на себе зобов'язання відремонтувати дорогу в меморандумі, який підписали президенти України і Молдови.

Також нагадаємо, на окружній дорозі Дніпра з'явиться нова розв'язка.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: