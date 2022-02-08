"Бояться тиску". Ми дізналися, як живуть товариші по службі Рябчука після стрілянини в Дніпрі

За словами однієї з колишніх військовослужбовців частини 3021, ситуація там залишає бажати кращого

Моторошна НП сталася у Дніпрі у військовій частині 3021. Фото: колаж "Сегодня"

Після січневого розстрілу в Дніпрі, де п'ятьох людей було вбито і п'ятьох поранено, прокурори розпочали два кримінальні провадження стосовно керівництва Нацгвардії. Як уточнили у прокуратурі, матеріали зареєстровані після того, як про деякі факти повідомив підозрюваний у розстрілі Артемій Рябчук. Тепер, майже через два тижні, з'явилися нові подробиці.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як розповіла нам речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Яна Стекачова, наразі затриманих за цими кримінальними провадженнями немає.

"Проводяться слідчі дії. Має бути призначено експертизу, яка триває близько пів року. Тому говорити про підозри та затримання поки що рано", – уточнила Яна Стекачова.

На уточнювальне питання про експертизу в прокуратурі нам відповіли, що експерти аналізуватимуть дії посадових осіб військової частини.

За словами однієї з колишніх військовослужбовців 3021 Олени Липовенко, ситуація там залишає бажати кращого.

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"Ті, хто тепер там служить, – вони бояться щось говорити. Я спілкувалася з кількома військовослужбовцями. Вони підтримують мене в тому, що треба говорити про те, що сталося. Хлопці бояться тиску, а також запитують у мене, чому я не називаю (публічно. – Авт.) прізвищ людей, які причетні до багатьох порушень", – каже Олена Липовенко, яка служила у цій частині до травня 2019 року, але підтримує зв'язок з військовослужбовцями досі.

За її словами, у військовій частині була така практика – підвісити військовослужбовця на "борговий гачок".

"Військовослужбовець позичав у когось гроші, а потім йому накручували відсотки", – каже Липовенко.

До цього вона додала:

"Я вважаю, що кожного керівника та військовослужбовця (військової частини. – Авт.) потрібно опитати на поліграфі. Дуже хочеться, щоб суспільство та ЗМІ не дали вщухнути цій справі".

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат строкової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключа від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключа від дверей. Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Він повністю визнав провину.

3 лютого Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката.

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