"Був дуже порядною людиною": що кажуть у селі, де жив дніпровський стрілок Артемій Рябчук

Хлопець влаштував криваву бійню, під час якої загинуло 5 людей, ще 5 — отримали поранення

Про Артемія Рябчука лише позитивні відгуки/Колаж: "Сьогодні"

27 січня у Дніпрі солдат Артемія Рябчук відкрив вогонь по своїм товаришам по службі, а також убив цивільну жінку. Його затримали правоохоронці, проте не одразу. Тепер стрілку загрожує довічне ув'язнення.

У селі Броска Ізмаїльського району Одеської області, де мешкав Артем Рябчук, сайту "Сьогодні" розповіли детальні подробиці його біографії.

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Що відомо про стрілка?

"Їхня родина приїхала до села Броска 1986 року з Ізмаїла, — розповіла "Сьогодні" староста цього села Світлана Москвич. — Знаю, що його мама відвідувала євангельських християн-баптистів, його батько свого часу потрапив в аварію, отримав інвалідність і помер у 2018 році".

У селі про хлопця кажуть лише позитивне.

"Я ворогу не побажаю опинитися в її становищі. Для нас це шок! Ніхто не вірив, — каже Світлана Олександрівна. — Хлопчик характеризується з нашого боку, зі школи, з технікуму — позитивно. Він був дуже порядною людиною, не пив, не курив, вів здоровий спосіб життя. Був дуже справедливим. Дуже Так його виховали батьки. Зараз його мама поїхала з села до сестри Артема, допомагати, потому як у них народилася дитина.

На наше уточнююче питання про можливі причини розстрілу Світлана Москвич відповіла так:

"Він пішов до армії три місяці тому. Зараз щось трапилося таке, чого він не витримав. Можливо, якась несправедливість. Наприклад, я читала, що там, в армії у них трапився якийсь інцидент. Якщо Артем бачив, що людину ображали, то міг заступитися", — каже Світлана Москвич.

До цього староста додала:

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"Можливо, його морально почали добивати, а він взявся за зброю, захотів звернути на себе увагу. До речі, сьогодні мені дзвонили люди з ферми, де він підробляв. Вони не вірять у те, що таке трапилося. Коли інші ходили на дискотеки, він відчував відповідальність за маму. В армію він попросився сам, щоб потім мати хорошу роботу. Корінь зла треба шукати там, де він служив...", — сказала староста села Броска Світлана Москвич.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали поліцейські.

На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони "Південмашу".

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