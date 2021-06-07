Диво в Дніпрі – п'ятирічна дівчинка випала з 6-го поверху і вижила

Поліція відкриватиме щодо мами Вероніки кримінальне провадження – жінку звинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною

Після падіння 5-річної Вероніки поліція завело кримінальну виробництво. Фото: скріншот

У Дніпрі 5-річна Вероніка дівчинка випала з шостого поверху в прочинене вікно на балконі і дивом вижила, але отримала важкі травми.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Спочатку вона зачепилася за мотузки для білизни, а потім впала в густу траву. Нині на місці, куди впала 5-річна Вероніка – ані сліду, а на її балконі прочинена москітна сітка.

Крик дитини переполошив майже весь під'їзд, а перехожий викликав "швидку". Коли трапився інцидент, мати Вероніки, Олена, вибігла слідом за дитиною. Але розпитати її у нас не вийшло – квартиру нам ніхто не відкрив.

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Як кажуть сусіди, Вероніка ходить у садок і на спортивну секцію. Але чим займалася 38-річна мати, тільки здогадуються.

"Я чула, що вона наркотики раніше приймала", – каже одна сусідка.

"За дитиною вона завжди тряслася – Веронічка-Веронічка", – каже інша.

У поліції нам підтвердили, що ця сім'я неблагонадійна і перебуває на обліку у соцслужб. Наразі планується відкривати кримінальне провадження.

"Це саме злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Мати знаходилася в іншій кімнаті, а коли повернулася – виявила відсутність дитини і відчинене вікно", – повідомила прессекретарка Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Вероніку залишили одну, тому що дівчинка міцно спала, стверджує її бабуся Людмила Коротич, яку ми зустріли біля лікарні. Вона живе разом із дочкою та онукою, хоча вдома тоді її не було. Батько дівчинки живе окремо.

"Вероніка – оскільки це вихідний – вона спить до 9-10 годин. І в цей момент вона прокинулася. Сітка була москітна, але вона була відкрита", – пояснює бабуся Вероніки.

Те, що дитина вижила після падіння з шостого поверху, лікарі називають дивом. Але у Вероніки сильний удар мозку, стан дитини важкий, вона – в реанімації.

"За ніч дитина виведена зі стану шоку. Пошкоджень внутрішніх органів або переломів кісток немає. З огляду на всі обставини. Це диво для неї", – говорить генеральний директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Лікарі дають обнадійливі прогнози. За день-два Вероніку переведуть із реанімації до нейрохірургії, а в подальшому стежитимуть, чи не знадобиться дитині операція.

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Нагадаємо, що раніше цього ж року в Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка – вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який в той момент виходив із під'їзду.

А торік в житловому масиві Тополя-3 в Дніпрі з вікна випала однорічна дитина – врятувати малюка не вдалося.