Навіть не впізнавали одне одного: у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжя

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова медики врятували подружжя, яке госпіталізували з коронавірусною хворобою у важкому стані. На обох випробували нову методику лікування COVID-19.
Про це написав гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.
За його словами, перший захворів Микола, у нього був ковід і пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень – понад 70%. Із Жовтих Вод у лікарню його привезла швидка допомога. А через два дні зі схожими симптомами злягла Неля, її теж госпіталізували. У жінки була загроза відмови нирок.
Заввідділення інтенсивної терапії політравми Володимир Дубина з професором на консиліумі запропонували "комбінацію противірусної терапії із селективним блокатором янус-кінази".
Риженко наголосив, що це нова методика лікування хвороби. Перша спроба була успішною.
"У реанімації поруч вісім днів. Через тяжкий стан вони не впізнавали одне одного. Усе склалося – вони почали одужувати. (...) Показують фото з дітьми та онуками. "Будемо завжди з тобою разом, – каже зворушливо дружині Микола, – ми навіть хворіємо однаково", – написав Риженко.
Хворих уже переводять у терапію. Тепер їм буде допомагати дихати концентратор.
Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Де нині небезпечно хворіти, тому що допомогу можуть не надати, з'ясовував сайт "Сьогодні".
Раніше ми писали, що у Чернівцях у реанімації рятують шестиденне немовля, якого народила мати з підтвердженим COVID-19.
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