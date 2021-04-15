Навіть не впізнавали одне одного: у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжя

У лікарні Мечникова на хворих випробували новий метод лікування ковіду – медики дістали "з того світу" подружжя

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова медики врятували подружжя, яке госпіталізували з коронавірусною хворобою у важкому стані. На обох випробували нову методику лікування COVID-19.

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Про це написав гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

За його словами, перший захворів Микола, у нього був ковід і пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень – понад 70%. Із Жовтих Вод у лікарню його привезла швидка допомога. А через два дні зі схожими симптомами злягла Неля, її теж госпіталізували. У жінки була загроза відмови нирок.

Заввідділення інтенсивної терапії політравми Володимир Дубина з професором на консиліумі запропонували "комбінацію противірусної терапії із селективним блокатором янус-кінази".

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Риженко наголосив, що це нова методика лікування хвороби. Перша спроба була успішною.

"У реанімації поруч вісім днів. Через тяжкий стан вони не впізнавали одне одного. Усе склалося – вони почали одужувати. (...) Показують фото з дітьми та онуками. "Будемо завжди з тобою разом, – каже зворушливо дружині Микола, – ми навіть хворіємо однаково", – написав Риженко.

Хворих уже переводять у терапію. Тепер їм буде допомагати дихати концентратор.

Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Де нині небезпечно хворіти, тому що допомогу можуть не надати, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Раніше ми писали, що у Чернівцях у реанімації рятують шестиденне немовля, якого народила мати з підтвердженим COVID-19.

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